PNRR, all’Italia la seconda rata da 21 miliardi

Dalla Commissione Europea è arrivata all’Italia la seconda rata da 21 miliardi di euro per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il versamento segue la valutazione positiva della richiesta di pagamento presentata dal Governo alla fine dello scorso mese di giugno, che ha certificato il raggiungimento dei 45 traguardi e obiettivi previsti nel PNRR per il primo semestre del 2022.

I traguardi e obiettivi conseguiti dall’Italia fanno riferimento all’avvio di investimenti e riforme in settori strategici chiave. Una parte rilevante afferisce a investimenti strategici per il Paese, tra cui la banda ultralarga e il 5G, la ricerca e l’innovazione, il turismo e la cultura, lo sviluppo dell’idrogeno, la riqualificazione urbana e la digitalizzazione delle scuole e per l’arretrato giudiziario. Inoltre, nel primo semestre del 2022 sono state avviate le riforme della pubblica amministrazione, degli appalti pubblici, della professione di docente, dell’amministrazione fiscale e dell’assistenza sanitaria territoriale.

La seconda rata di 21 miliardi, che segue il prefinanziamento di oltre 24 miliardi avvenuto nel mese di agosto 2021 e il versamento della prima rata di 21 miliardi lo scorso aprile, rappresenta un ulteriore rilevante passo in avanti nel percorso di attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR.

Le risorse trasferite dalla Commissione europea verso l’Italia dall’avvio del PNRR ammontano complessivamente a oltre 66 miliardi.

I 45 traguardi e obiettivi conseguiti dall’Italia sono disponibili sul portale Italia Domani nella sezione Strumenti/Andamento dell’attuazione del Piano, che fornisce a cittadini e imprese le principali evidenze che attestano il raggiungimento di milestones e target concordati con la Commissione europea.

Fonte: Italia Domani