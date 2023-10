Pisa, Internet Festival: la 13° edizione è dedicata alle sfide dell’intelligenza artificiale

L’uomo non sarà più l’unico responsabile di quanto accade sulla Terra? Condividerà le proprie scelte con macchine create da lui eppure dotate di intelligenze sempre più autonome e potenti?

A dare alcune risposte a questi interrogativi contribuirà l’Internet Festival – Forme di Futuro 2023, manifestazione che dal 2011 indaga sul rapporto della nostra società con l’innovazione digitale, in programma dal 5 all’8 ottobre a Pisa, sotto la direzione di Claudio Giua.

#Artificiale è la parola chiave della 13esima edizione di IF, ospitata in 20 sedi in città, con decine di eventi aperti al pubblico e relatori di caratura internazionale tra esperti di robotica, tecnologia e innovazione, umanisti, rappresentanti delle istituzioni, artisti e personaggi del mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo.

Durante il festival la Regione Toscana darà vita a un nutrito cartellone di iniziative e sarà presente alle Logge dei Banchi per presentare i servizi digitali per cittadini ed imprese con un Punto Digitale Facile e uno stand dedicato ai progetti PNRR in Toscana; le Logge saranno anche il punto di partenza per una serie di dimostrazioni con i droni tra cui una simulazione del “salvataggio dal cielo” in caso di incendio. Il programma completo su www.internetfestival.it.

Fonte: comune di Pisa