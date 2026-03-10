Pisa: a misura di Under 35, il progetto “Giovani+” si fa in 3

Non solo un punto di riferimento, ma un vero e proprio ecosistema educativo e interculturale capace di parlare a diverse generazioni. Il progetto Giovani+, promosso dal Comune di Pisa, rilancia la sfida per il 2026 ampliando il raggio d’azione: dalle competenze digitali per i bambini all’integrazione degli universitari stranieri, fino alla valorizzazione del merito professionale.

Le attività, che hanno già registrato un successo di pubblico nel ciclo autunnale con 115 partecipanti, ripartono ufficialmente presso la Cittadella Galileiana. L’obiettivo dell’Amministrazione è consolidare un presidio stabile che sappia unire formazione, innovazione e socialità.

Coding e robotica: torna il MakerDojo Club

Per i ragazzi tra i 9 e i 14 anni, la novità è la conferma del MakerDojo Club. Laboratori gratuiti di 2 ore che puntano sul “learning by doing” (imparare facendo), niente lezioni frontali, ma pratica con robotica educativa, stampa 3D e coding. Il calendario del 2° ciclo è fissato: gli incontri si terranno il 5, 14 e 21 marzo, seguiti da appuntamenti l’11 e 18 aprile e la chiusura il 16 maggio. Un’opportunità per sviluppare quel problem solving fondamentale non solo a scuola, ma nella vita quotidiana.

Una casa per gli studenti

Pisa si conferma città a vocazione europea grazie alla nuova sinergia con Erasmus Student Network (ESN), per la prima volta, gli studenti stranieri avranno uno sportello dedicato e uno spazio fisico stabile presso la sede di Giovani+. “Abbiamo garantito uno spazio agli studenti stranieri affinché possano sviluppare attività che favoriscano lo scambio interculturale, ha spiegato l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa, offriamo un punto di riferimento che mancava: un segnale di vicinanza ai percorsi di integrazione in una città dove il sistema universitario è un’eccellenza mondiale”.

Il premio Gate REI

Non mancano le opportunità per chi si affaccia al mondo del lavoro, è ai nastri di partenza la 2° edizione del Gate REI Talent Award, il premio rivolto a laureati e laureandi di tutta Italia. Il bando punta a scovare idee innovative e progetti capaci di generare un impatto reale sul territorio, mettendo in contatto i giovani talenti con le imprese e il mondo accademico. Le domande possono essere inviate fino al 29 maggio 2026. Tutte le iniziative di Giovani+ sono ospitate presso il Casottino F della Cittadella Galileiana (Largo Padre Renzo Spadoni). Per informazioni, iscrizioni ai laboratori o per consultare il bando del Talent Award, è possibile visitare il sito www.giovaniplus.it o contattare la segreteria al tel. 345 6145774.

Fonte: comune di Pisa