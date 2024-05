In Gazzetta l’Ordinanza 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana in merito alle “Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni strategiche per l’elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana“.

A norma dell’articolo 1 del provvedimento si definiscono le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate:

a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di peste suina africana (PSA) nel selvatico;

b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e nelle zone di restrizione parte III;

c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e b), ovvero nelle zone di restrizione parte I;

d) nelle aree indenni.

La struttura commissariale deputata predispone, in maniera coordinata con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolte dall’infezione e con il Ministero della salute, un «Piano di eradicazione».

Fonte: Gazzetta Ufficiale