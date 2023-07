Pesaro promuove GoWelfare, la piattaforma digitale dedicata all’economia del territorio

Generare una spinta all’economia del territorio è l’obiettivo di GOWelfare, il progetto di welfare territoriale che coinvolge il tessuto aziendale, produttivo e commerciale di Pesaro per «creare un ciclo virtuoso capace di dare impulso all’economia locale» stimolando i dipendenti delle aziende pubbliche e private di Pesaro a spendere i loro crediti welfare negli esercizi commerciali locali anziché utilizzarli su piattaforme e-commerce o trasformarli in buoni carburante.

Il progetto è stato presentato dall’Amministrazione comunale alle aziende e attività commerciali del territorio durante l’incontro organizzato nell’ambito dei lavori della “CTE Square” e promosso con il supporto di ALI e Leganet «Le associazioni di categoria si sono rese disponibili a partecipare al progetto, dice Francesca Frenquellucci, Assessore all’Innovazione e alla Partecipazione che fornisce un aiuto digitale e innovativo sia alle aziende del territorio che al tessuto sociale locale grazie anche al ruolo del Comune, “capofila” della rete del territorio. Rete che dovrà crescere per apportare benefici ai cittadini e alle imprese, in particolare alle PMI e alle attività legate alla cultura che, tramite la piattaforma, potranno avere una vetrina gratuita».

Per farlo, è possibile scaricare l’app GOWelfare, innovativa piattaforma digitale per la gestione dei servizi di welfare territoriale che permette agli esercenti di accettare pagamenti tramite il welfare aziendale e ai dipendenti di spendere i crediti nei negozi vicino a casa. Per incentivare l’adozione agli esercenti di Pesaro che scaricheranno l’app e utilizzeranno il codice COM23 durante la registrazione, verrà garantito l’azzeramento delle commissioni sulle transazioni del 2023.

L’obiettivo è creare una economia circolare in cui il lavoratore abbia un ruolo chiave nel supporto dell’economia del territorio a vantaggio sia dei commercianti della zona, ma anche del benessere personale e della comunità.

Fonte: comune di Pesaro