Permesso di costruire in deroga: niente passaggio in consiglio se l’istanza implica una variante urbanistica

La competenza del consiglio comunale a pronunciarsi su un’istanza di permesso di costruire in deroga non è sempre necessaria. Lo ha ribadito il Tar Sicilia con la sentenza n. 728 del 19 marzo 2026, precisando che tale passaggio si attiva solo nei casi in cui la deroga riguardi i parametri edilizi previsti dalla normativa, come indici di densità, altezze, distanze tra edifici e, nei limiti consentiti, le destinazioni d’uso ammissibili.

In queste ipotesi, l’organo consiliare è chiamato a effettuare una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello privato alla realizzazione dell’intervento, come previsto dall’art. 14 del d.P.R. 380/2001.

Diverso è invece il caso in cui l’istanza del privato sia, nella sostanza, finalizzata a modificare la zonizzazione urbanistica dell’area. In tale evenienza, non si è più nell’ambito del permesso in deroga, ma in quello della pianificazione urbanistica vera e propria. La richiesta, infatti, si configura come una variante allo strumento urbanistico generale e richiede le relative procedure, con le garanzie e i passaggi previsti per gli strumenti di pianificazione.

Di conseguenza, il consiglio comunale non deve pronunciarsi preliminarmente quando la domanda esula dall’istituto della deroga e mira, di fatto, a una modifica della destinazione urbanistica dell’area. In questo caso, la competenza si sposta sul diverso procedimento di variante urbanistica.