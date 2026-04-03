Peculato, la Cassazione chiarisce: reato sussiste anche senza danno patrimoniale

La Corte di cassazione, Sezione VI penale, con la sentenza n. 3037 depositata il 26 gennaio 2026, ha ribadito un principio consolidato in materia di peculato: il reato è configurabile anche in assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione.

Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto immune da censure la decisione della Corte d’appello di Milano, che aveva condannato un imputato per aver concorso nell’appropriazione, da parte di pubblici agenti, di una quota di un contributo regionale destinato all’acquisto di un immobile. La difesa aveva contestato, tra gli altri profili, la mancanza di un effettivo danno economico per l’ente pubblico, sostenendo la congruità del prezzo di acquisto.

La Suprema Corte ha però chiarito che il peculato, previsto dall’articolo 314 del codice penale, è un reato plurioffensivo: tutela non solo il patrimonio pubblico, ma anche il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. Di conseguenza, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che si verifichi un danno economico concreto.

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, già espresso in precedenti decisioni, secondo cui l’illecito si perfeziona con l’appropriazione indebita di denaro o beni pubblici da parte del pubblico ufficiale, a prescindere dalle eventuali ricadute patrimoniali per l’ente.