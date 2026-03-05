Patente: la commissione medica deve motivare la riduzione

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, con il parere n. 34 del 9 febbraio 2026, ha dichiarato illegittima la riduzione del periodo di validità della patente di guida disposta dalla commissione medica. Secondo i giudici, la decisione manca di motivazione, violando gli articoli 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 331, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Nel caso esaminato, la patente era stata sottoposta a verifica medica e, pur non emergendo alcuna causa ostativa alla guida, la commissione aveva comunque accorciato la validità del documento senza spiegare le ragioni della scelta. Il Consiglio sottolinea l’insostituibile ruolo della motivazione nei provvedimenti amministrativi, evidenziando l’assenza di precedenti identici negli annali giuridici.