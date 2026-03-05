Patente: la commissione medica deve motivare la riduzione

AGEL 5 Marzo 2026, di Redazione

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana boccia la decisione della commissione medica che accorcia la validità della patente nonostante l’assenza di impedimenti.

Articoli correlati
AGEL

Corte di Cassazione: congedo per disabili, i festivi contano nel limite biennale

AGEL

Corte di Cassazione conferma licenziamento per giusta causa in caso di omissione di vigilanza

AGEL

Corte di Cassazione: reversibilità ai figli inabili solo se attività terapeutica rispetta i requisiti di legge

AGEL

La Cassazione conferma l’indennità per incarichi superiori nel personale scolastico

AGEL

La Corte costituzionale dà un anno al legislatore sul TFS degli statali

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, con il parere n. 34 del 9 febbraio 2026, ha dichiarato illegittima la riduzione del periodo di validità della patente di guida disposta dalla commissione medica. Secondo i giudici, la decisione manca di motivazione, violando gli articoli 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 331, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Nel caso esaminato, la patente era stata sottoposta a verifica medica e, pur non emergendo alcuna causa ostativa alla guida, la commissione aveva comunque accorciato la validità del documento senza spiegare le ragioni della scelta. Il Consiglio sottolinea l’insostituibile ruolo della motivazione nei provvedimenti amministrativi, evidenziando l’assenza di precedenti identici negli annali giuridici.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica