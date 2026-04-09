Parlamento europeo, i sindaci dei comuni sopra i 15mila abitanti possono candidarsi: la Cassazione chiarisce i limiti dell’ineleggibilità

AGEL 9 Aprile 2026, di Redazione

La Corte di Cassazione esclude l’applicazione della disciplina prevista per le elezioni alla Camera: i primi cittadini possono concorrere alle europee senza dimettersi, ma devono poi scegliere tra le cariche entro 30 giorni dalla proclamazione

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27336 del 13 ottobre 2025, ha chiarito un importante principio in materia di elezioni europee e ineleggibilità dei sindaci. Il caso, deciso dalla Prima Sezione civile, riguarda la possibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di candidarsi al Parlamento europeo senza dover preventivamente lasciare l’incarico.

Secondo la Suprema Corte, non può essere estesa alle elezioni europee la disciplina prevista dall’articolo 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, che disciplina l’ineleggibilità alla Camera dei deputati e impone ai sindaci di dimettersi prima della candidatura. Tale norma, infatti, non è applicabile in via analogica al contesto delle elezioni europee, in virtù del rinvio generico contenuto nella legge n. 18 del 1979.

Per i giudici, l’interpretazione della normativa deve essere logica e sistematica: i sindaci possono dunque candidarsi al Parlamento europeo, ma resta fermo l’obbligo di optare tra le due cariche. Ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge del 1979, entro 30 giorni dalla proclamazione, l’eletto deve dichiarare se intende mantenere il ruolo di sindaco o assumere quello di europarlamentare. In mancanza di tale scelta, interviene la decadenza.

La pronuncia conferma un orientamento già espresso in passato e ribadisce la distinzione tra i regimi di ineleggibilità previsti per le elezioni nazionali e quelli applicabili alle elezioni europee, evitando un’estensione automatica di vincoli non espressamente previsti dal legislatore.

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