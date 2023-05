Oristano: un totem per il tour virtuale alla scoperta della Cattedrale

Il servizio è un supporto interattivo che, tramite touch screen, a partire da una introduzione e da una planimetria della Cattedrale, presenta approfondimenti storico-artistici sulle diverse aree dell’edificio, le immagini e i testi sono integrati con interviste significative per le vicende che, nei secoli, hanno interessato la Cattedrale.

Il supporto mobile, le cui dimensioni sono state pensate per garantire un’ampia accessibilità, sarà in italiano e inglese e verrà posizionato nella zona antistante l’ingresso nord ovest della cattedrale; la realizzazione è stata finanziata con fondi ministeriali per 15.000 euro.

Questo servizio di supporto alla fruizione della Cattedrale nasce dal desiderio della Segretaria regionale del Ministero della cultura Patricia Olivo, al termine dei recenti interventi di restauro, per valorizzare la storia del luogo sacro e il susseguirsi degli interventi che ne hanno modificato l’aspetto nel tempo. La presentazione si svolgerà alle 18:30 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta, alla presenza della Segretaria Regionale del Ministero della Cultura Patricia Olivo, della Soprintendente ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna Monica Stochino.

Fonte: Comune di Oristano