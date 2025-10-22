OpenCoesione: la spesa pubblica monitorata cresce di 5,3 miliardi

Unione europea 22 Ottobre 2025, di Redazione

L'ultimo monitoraggio OpenCoesione al 31 agosto 2025 svela l'incremento guidato dal ciclo 2021-2027, che da solo aggiunge 4,8 miliardi di euro tra fondi strutturali e FSC

L’ultimo aggiornamento bimestrale diffuso da OpenCoesione, con i dati relativi all’attuazione della politica di coesione europea e nazionale aggiornati al 31 agosto 2025, registra un ulteriore balzo in avanti della spesa monitorata.

Il costo pubblico totale monitorato, che copre i progetti finanziati nei cicli di programmazione dal 2007-2013 al 2021-2027 (più il 2000-2006 per il Fondo Sviluppo e Coesione a titolarità regionale), ha raggiunto i 338,8 miliardi di euro.

Si tratta di un incremento di circa 5,3 miliardi di euro rispetto alla rilevazione precedente (30 giugno 2025). Questa variazione è quasi interamente legata al ciclo 2021-2027:

  • 3 miliardi di nuovi progetti sono collegati ai fondi strutturali (FESR e FSE+).
  • 1,8 miliardi di euro sono relativi alla coesione nazionale finanziata con il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Il costo direttamente imputabile alle politiche di coesione, il cosiddetto “costo coesione“, ammonta a 278,4 miliardi di euro, con pagamenti monitorati che si attestano a circa 163,5 miliardi di euro a valere sulle risorse della coesione.

Infine, sono entrati in monitoraggio 7 nuovi programmi specifici riferiti ad assegnazioni FSC. È importante notare che, in attesa della piena operatività del Sistema Nazionale di Monitoraggio per il ciclo 2021-2027, i relativi dati provengono da una rilevazione extra-Sistema effettuata dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud – Presidenza del Consiglio dei Ministri

