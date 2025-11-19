Online la mappa interattiva “Itiner-e”, rivive la rete viaria romana

Cultura 19 Novembre 2025, di Redazione

Il progetto open source "Itiner-e" mappa 300.000 km di strade. L' utente può pianificare un viaggio a piedi, in carro o a cavallo, scoprendo i tempi di percorrenza effettivi

È online Itiner‑e, una affascinante piattaforma digitale che permette di esplorare l’intera rete stradale dell’antico Impero romano con l’interattività di una mappa moderna.

Sviluppata da un team di ricercatori europei, la piattaforma si presenta come il primo progetto open source a ricostruire il massimo sviluppo della rete viaria imperiale, censendo 300.000 km. di strade principali e secondarie attraverso i 40 Paesi controllati da Roma.

Il portale offre funzionalità innovative che vanno oltre la semplice visualizzazione storica, gli utenti possono:

  • Selezionare un punto di partenza e uno di arrivo all’interno dell’Impero.
  • Visualizzare il percorso più rapido disponibile all’epoca.
  • Scegliere il mezzo di trasporto (a piedi, in carro, su mulo o a cavallo) per calcolare i relativi tempi di percorrenza.

Ogni singolo tratto stradale è accompagnato da informazioni dettagliate, inclusi il nome antico della via, la data esatta di realizzazione e l’ente costruttore responsabile.

La piattaforma consente anche di confrontare la viabilità antica con l’attuale rete moderna. Maggiori informazioni nella pagina dedicata al progetto.

Fonte: Itiner-e

