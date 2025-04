On line il quaderno operativo Anci sulla nuova modulistica introdotta dal decreto cd ‘Salva casa’

Lo scorso 27 marzo la Conferenza unificata ha approvato la revisione della modulistica unificata e standardizzata che completa l’attuazione alle modifiche in materia edilizia introdotte dal decreto cd Salva casa. L’Anci, con il consueto spirito di servizio, ha realizzato il Quaderno operativo n. 56 che fornisce, tempestivamente, il nuovo quadro di regole per gli operatori di Comuni e Città metropolitane sulla materia.

All’interno del quaderno, ripreso dal Sole 24 ore oggi in edicola, gli operatori degli enti locali potranno trovare anche i nuovi schemi di modulistica obbligatori dal 23 maggio p.v. e sulla cui applicazione, come richiesto da Anci in Unificata, verrà avviata un’attività di monitoraggio costante al fine di individuare, di volta in volta, le soluzioni più efficaci per eventuali criticità.

Fonte: ANCI