Occupazione illegittima della PA: no all’usucapione senza valido titolo e interversione del possesso

AGEL 8 Aprile 2026, di Redazione

Il Consiglio di Stato ribadisce che l’illecito spossessamento non trasferisce la proprietà: il privato mantiene il diritto alla restituzione, salvo rinuncia al risarcimento, e l’usucapione richiede prova rigorosa dell’interversione del possesso

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Il Consiglio di Stato ha riaffermato un principio chiave in materia di occupazione di beni privati da parte della pubblica amministrazione: in assenza di un valido procedimento ablativo, l’occupazione illegittima non comporta in alcun modo l’acquisto della proprietà da parte dell’ente.

In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i giudici hanno chiarito che l’illecito spossessamento e la trasformazione del bene non determinano effetti acquisitivi in favore della pubblica amministrazione. Al contrario, il proprietario conserva il diritto alla restituzione del bene, salvo che scelga di optare per il risarcimento del danno in alternativa alla reintegrazione in forma specifica.

Altro principio ribadito riguarda l’usucapione: quando la pubblica amministrazione detiene un bene in modo originariamente qualificabile come detenzione (ad esempio in presenza di un presunto titolo amministrativo), per poter configurare l’usucapione è necessario dimostrare un’effettiva interversione del possesso.

Tale interversione richiede il compimento di atti materiali inequivoci, idonei a manifestare una volontà di possedere il bene in contrasto con il diritto del proprietario. Non sono sufficienti, invece, né il semplice protrarsi nel tempo della disponibilità del bene né il compimento di attività corrispondenti all’esercizio del possesso, se non accompagnati da un comportamento oppositivo esplicito.

Ne consegue che l’occupazione illegittima della pubblica amministrazione resta un illecito permanente, che non incide sul diritto di proprietà del privato e non può essere sanato automaticamente mediante l’istituto dell’usucapione, in assenza dei rigorosi presupposti richiesti dall’ordinamento.

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