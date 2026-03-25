Obbligo di white list solo per attività “sensibili” negli appalti pubblici

AGEL 25 Marzo 2026, di Redazione

Il requisito dell’iscrizione alla white list riguarda esclusivamente le imprese che svolgono le attività a rischio infiltrazioni mafiose, anche in caso di RTI o avvalimento tecnico-operativo, stabilisce il TAR Campania.

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Secondo il TAR Campania, sezione I, con la sentenza n. 1608 del 6 marzo 2026, l’obbligo di iscrizione alla white list negli appalti pubblici riguarda solo le imprese chiamate a svolgere le attività indicate come “sensibili” dall’articolo 1, comma 53, della legge 190/2012. La disposizione si applica anche quando il contratto viene eseguito da un raggruppamento temporaneo di imprese o tramite avvalimento tecnico-operativo, ma esclusivamente per i soggetti direttamente coinvolti nelle attività a maggiore rischio di infiltrazioni mafiose. L’elenco delle attività sensibili deve essere considerato tassativo e non estensibile.

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