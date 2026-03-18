Nuovo modello DSU per l’ISEE: approvato il decreto del Ministero del Lavoro

Welfare 18 Marzo 2026, di Redazione

Aggiornati moduli e istruzioni per il calcolo dell’ISEE: la nuova modulistica sostituisce integralmente quella precedente

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il nuovo modello della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), necessario per il calcolo dell’ISEE, insieme all’attestazione e alle relative istruzioni per la compilazione. Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è contenuto nel decreto n. 3 del 2 marzo 2026.

Il decreto è stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero. Con questa aggiornamento viene introdotta una nuova modulistica che sostituisce integralmente i modelli precedenti, comprese le attestazioni e le istruzioni operative.

L’intervento mira a semplificare e rendere più aggiornate le procedure per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, strumento fondamentale per l’accesso a numerose prestazioni sociali agevolate.

Il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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