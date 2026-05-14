Sono state pubblicate le graduatorie dell’Avviso Oratori 2025, promosso nell’ambito del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori. Conclusa la procedura amministrativa, sono ora disponibili la graduatoria nazionale dei progetti presentati, quella regionale e l’elenco dei soggetti ammessi al contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

L’iniziativa, sostenuta dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e frutto dell’impegno parlamentare della maggioranza, punta a rafforzare il ruolo degli oratori nelle comunità locali. I progetti selezionati sono orientati in particolare al contrasto dell’emarginazione sociale e del disagio giovanile, oltre che alla promozione dello sport, della solidarietà e della cittadinanza attiva.

A essere coinvolti sono parrocchie, associazioni del Terzo Settore, ONLUS ed enti religiosi riconosciuti, che attraverso le attività educative e sociali svolgono un ruolo di riferimento per i giovani e le famiglie.

L’ammissione ai contributi diventerà definitiva dopo il completamento delle verifiche da parte degli organi di controllo, attualmente in corso. Gli enti beneficiari saranno successivamente contattati per la stipula delle convenzioni previste dall’Avviso pubblico del 1° luglio 2025.

Maggiori informazioni nella nota del Dipartimento per lo Sport