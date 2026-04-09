Notifica valida anche in luogo di lavoro stabile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’“ufficio del destinatario”

AGEL 9 Aprile 2026, di Redazione

Per la Corte, la consegna è legittima nel luogo in cui il destinatario svolge la propria attività lavorativa, anche senza presenza costante, purché esista un collegamento stabile che ne renda probabile la reperibilità.

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27321 del 13 ottobre 2025, interviene in materia di notificazioni civili chiarendo la nozione di “ufficio del destinatario” prevista dall’art. 139 del codice di procedura civile.

Secondo i giudici di legittimità, la notifica può essere validamente eseguita presso il luogo in cui il destinatario svolge la propria attività lavorativa, sia essa autonoma o alle dipendenze di altri. Non è necessario che la persona sia fisicamente presente in modo abituale o costante: ciò che rileva è l’esistenza di un collegamento stabile con quel luogo, tale da far presumere la sua reperibilità e, quindi, la conoscibilità dell’atto notificato.

La pronuncia si inserisce nel solco di precedenti orientamenti, confermando un’interpretazione funzionale della norma che mira a garantire l’effettività della notifica, valorizzando il luogo in cui il destinatario può ragionevolmente essere raggiunto. La Corte ha così cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Palermo, chiamata a riesaminare la vicenda alla luce di questo principio.

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