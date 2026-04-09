Notifica valida anche in luogo di lavoro stabile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’“ufficio del destinatario”AGEL 9 Aprile 2026, di Redazione
Per la Corte, la consegna è legittima nel luogo in cui il destinatario svolge la propria attività lavorativa, anche senza presenza costante, purché esista un collegamento stabile che ne renda probabile la reperibilità.
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Anci Risponde
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Giovani
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare