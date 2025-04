Napoli capitale del wedding internazionale

Napoli continua a rafforzare la sua posizione di destinazione turistica d’eccellenza, puntando su un nuovo segmento in crescita: il wedding tourism. La città, già celebre per il suo mix di storia, cultura, panorami mozzafiato e ospitalità di alto livello, si propone come meta ideale per matrimoni da sogno con il Fam Trip “I DO, NAPOLI!”, promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli e dalla sua DMO, organizzato da Destination Naples in collaborazione con WEMA.

L’evento, nel mese di marzo, ha ospitato 12 importanti wedding planners provenienti da UK, Usa, Canada, Emirati Arabi, Francia, Lettonia e Georgia offrendo loro un’esperienza immersiva nelle location più suggestive della città e nei servizi d’eccellenza che Napoli può offrire per il “giorno più bello”.

Ad accogliere i partecipanti di “I DO, NAPOLI!” al Maschio Angioino è stata l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, che ha sottolineato il valore strategico del wedding tourism per la città:

“Napoli è una città d’amore, di passione, di tradizioni uniche e di scenari incantevoli che la rendono una destinazione ideale per le coppie di tutto il mondo. Il nostro obiettivo è consolidare la posizione della città nel panorama internazionale del wedding tourism, creando sinergie tra operatori locali e wedding planners di fama mondiale. ‘I DO, NAPOLI!’ è una straordinaria opportunità per promuovere il patrimonio artistico e le eccellenze del territorio, valorizzando un settore che genera un indotto economico e turistico per la città. L’iniziativa non si esaurisce con l’evento di marzo, ma rappresenta un punto di partenza per un progetto di promozione stabile e strutturato. L’ambizione del Comune e degli organizzatori è di creare una rete di collaborazioni con wedding planners internazionali e operatori locali, affinché Napoli diventi una delle destinazioni più desiderate per il matrimonio perfetto. Con il suo mix inimitabile di bellezza, storia e ospitalità, la città si prepara a dire “Sì” a un futuro luminoso nel mondo del wedding tourism.”



Il turismo matrimoniale è un settore in espansione e Napoli ha le carte in regola per diventare una delle destinazioni ambite a livello internazionale, il suo fascino risiede nella combinazione di elementi che rendono ogni cerimonia unica: castelli medievali, ville storiche, chiese monumentali, rooftop panoramici e dimore nobiliari, insieme a esperienze che rendono il soggiorno un evento a 360°. Per le coppie e i loro ospiti, Napoli offre esperienze personalizzate come tour esclusivi per addii al nubilato e celibato, masterclass di cucina e pizza, percorsi wellness e spa, eventi glamour e musicali. A completare il tutto, una gamma di servizi di alto livello, dai floral designers ai make-up artists, dalle sartorie e atelier d’alta moda ai catering stellati, fino ai migliori fotografi per immortalare ogni istante.

Fonte: comune di Napoli