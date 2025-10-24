Napoli: 4° edizione delle Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere

Il 25 e 26 ottobre, Piazza del Plebiscito si trasformerà in uno spazio dedicato alla salute e al benessere con “Salute per tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere”, l’iniziativa di prevenzione e informazione medica organizzata dal Comune di Napoli. Il programma è stato presentato nella Sala Giunta, dal Sindaco e dall’Assessore alla Salute, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, degli Ordini Professionali e delle associazioni aderenti.



L’evento, aperto a tutti e gratuito, offrirà la possibilità di ricevere consulenze mediche ed effettuare 40 diverse tipologie di check-up, screening e test: dalla prevenzione cardiovascolare alla diagnosi precoce di patologie oncologiche, dagli esami diabetologici alle visite odontoiatriche, questo sarà possibile grazie alla partecipazione di medici, specialisti e operatori sanitari.



Grazie alla consolidata collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud, con l’Università Federico II – che insieme alla Regione Campania patrocinano l’iniziativa – e con il contributo delle Aziende ospedaliere cittadine, dell’Università degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli, dell’AOU Luigi Vanvitelli, degli Ordini Professionali, delle Associazioni – Società Scientifiche e delle Municipalità, verranno fornite informazioni e prestazioni sanitarie con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e favorire l’accesso alle cure.



La 4° edizione di “Salute per tutti” conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’offrire servizi concreti e inclusivi. In un ambito delicato come quello della prevenzione e della tutela della salute, la possibilità di usufruire di consulenze e screening gratuiti è fondamentale per garantire assistenza anche a chi, per difficoltà economiche, è costretto a rinunciare a esami e cure mediche. Sarà riservata particolare attenzione anche alla salute degli animali.



Un “villaggio della salute” in cui saranno presenti stand informativi e attrezzature diagnostiche all’avanguardia, sarà possibile approfondire tematiche legate alla nutrizione e al benessere psicofisico. I visitatori potranno partecipare a workshop e conferenze sui principali temi della prevenzione, della gestione delle patologie croniche e della medicina veterinaria.



“L’ iniziativa – commenta l’Amministrazione Comunale – ha coinvolto l’anno scorso più di 30mila cittadini e sono state erogate 100mila prestazioni, tra servizi di prevenzione diagnostica ed attività di tipo valutativo. L’ obiettivo, quest’anno, è estendere la partecipazione ad un maggior numero di persone, intercettando il bisogno dei cittadini che non hanno la possibilità di accedere alle cure e di fare prevenzione. Con le Giornate della Salute, l’ Amministrazione intende evidenziare le eccellenze locali in ambito sanitario e, con la collaborazione di Asl, Università ed associazioni, offrire una risposta alla grandissima domanda di salute che si registra nella città e nell’area metropolitana”. Info: Preleva il programma – Agg. al 22/10/2025

Fonte: comune di Napoli