Mura Urbiche di Assisi: firmato accordo tra Dipartimento Casa Italia, Comune e Soprintendenza Umbria

È stato firmato ieri, dal Capo Dipartimento Casa Italia, Cons. Luigi Ferrara, dal Vicesindaco di Assisi, Dott. Valter Stoppini, e dal dirigente delegato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria, Dott.ssa Francesca Valentini, un accordo interistituzionale per il rafforzamento e recupero in chiave antisismica delle mura urbiche di Assisi. All’incontro era presente anche il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Sen. Nello Musumeci, e la Presidente della Regione Umbria, Ing. Stefania Proietti. Ne da notizia il Dipartimento Casa Italia con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

L’accordo nasce dalla volontà di garantire ai milioni di fedeli, che in occasione del Giubileo e del “Centenario Francescano 2026” visiteranno la Città umbra, la possibilità di fruire in piena sicurezza di sentieri, spazi e percorsi, all’interno di un vero e proprio “parco lineare urbano” unico nel suo genere e patrimonio dell’Unesco dal 2000.

L’accordo prevede il finanziamento di 9,5 milioni di euro da parte del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il consolidamento delle porzioni maggiormente deteriorate e interessate dagli eventi sismici degli ultimi decenni.

Fonte: Casa Italia