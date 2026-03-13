Mobilità dei docenti disabili, la Corte UE dà via libera alla normativa italiana

Mobilità dei docenti disabili, la Corte UE dà via libera alla normativa italianaAGEL 13 Marzo 2026, di Redazione
Secondo la Corte di giustizia europea, la legge italiana che privilegia la mobilità intraprovinciale dei docenti disabili non viola le norme comunitarie sulla parità di trattamento.
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