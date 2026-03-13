Mobilità dei docenti disabili, la Corte UE dà via libera alla normativa italiana

AGEL 13 Marzo 2026, di Redazione

Secondo la Corte di giustizia europea, la legge italiana che privilegia la mobilità intraprovinciale dei docenti disabili non viola le norme comunitarie sulla parità di trattamento.

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La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 12 marzo 2026, ha chiarito che la normativa italiana sulla mobilità dei docenti disabili non contrasta con il diritto UE.

In particolare, la Corte ha precisato che le disposizioni che prevedono una precedenza per i docenti disabili nelle operazioni di mobilità intraprovinciale rispetto a quelle interprovinciali non costituiscono discriminazione. Il sistema italiano, infatti, non può essere considerato una «soluzione ragionevole» ai sensi della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di lavoro, ma resta compatibile con le regole europee sulla parità di trattamento tra lavoratori disabili e non disabili.

La pronuncia nasce da una richiesta della Corte di cassazione italiana, che aveva chiesto un chiarimento sull’applicazione delle norme europee nel contesto della mobilità professionale e territoriale dei docenti.

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