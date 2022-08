Misano Adriatico lancia MISANODAMARE, l’App del lungomare

Un’app dedicata a promuovere un itinerario turistico, che si sviluppa sul lungomare da Piazzale Roma fino al porto turistico di Portoverde: questa è MISANODAMARE, l’Applicazione che il Comune di Misano Adriatico ha lanciato per pubblicizzare la bellezza del territorio e le tradizioni della marineria; l’itinerario, suddiviso in 8 tappe, è accompagnato da una cartellonistica che invita cittadini e turisti ad accedere all’App dove approfondire gli aspetti del patrimonio storico, culturale e ambientale del Comune di Misano Adriatico.

Lo sviluppo del percorso è stato realizzato in armonia con il progetto finanziato nel piano d’azione FLAG Costa dell’Emilia-Romagna finalizzato alla creazione di luoghi e opportunità che richiamino la cultura delle marinerie ed è sostenuto dall’Unione Europea, dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e dalla Regione Emilia-Romagna.

“Si intrecciano fra loro molteplici elementi, ha spiegato l’Assessore alla Cultura Manuela Tonini, dalla storia delle tradizioni marinare agli aspetti culturali e naturalistici che caratterizzano l’offerta turistica di Misano”.