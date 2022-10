Ministero dell’Interno: riparto in favore dei comuni del fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale

Si comunica che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale – contenuto «I DECRETI», e’ stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 settembre 2022, con i relativi allegati 1 e 2, recante: «Riparto, in favore dei comuni, del fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022», previsto dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84.

Fonte: Gazzetta Ufficiale