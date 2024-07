Mimit: finanziati 10 progetti pilota proposti da soggetti responsabili di Patti territoriali

Sono state finanziate altre 3 progettualità nell’ambito del Bando per la realizzazione di progetti pilota proposti dai soggetti responsabili di Patti Territoriali (art. 28 del DL 30 aprile 2019, n. 34) con decreto direttoriale della Direzione per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato dal ministro Adolfo Urso. Si tratta dei progetti pilota “Padova Next Generation” della Provincia di Padova (Veneto), “Sistema Etruria” di Patto Duemila s.c.a.r.l. (Toscana/Umbria) e “Appennino Modenese A-Mo” della Provincia di Modena (Emilia-Romagna), per un ammontare di 29.903.327,40 euro destinato ad agevolazioni alle aziende e contributi agli enti locali volti a sviluppare il tessuto imprenditoriale territoriale attraverso la sperimentazione di servizi innovativi.

Il Mimit aveva provveduto in prima istanza, nel luglio dello scorso anno, all’assegnazione del finanziamento ai primi 4 progetti pilota risultanti dalla graduatoria definitiva (soggetti proponenti: Città Metropolitana di Genova; Zona Ovest di Torino S.r.l.; So.Ge.Pa.T. Messina S.r.l.; Provincia di Ascoli Piceno), accantonando larga parte dei 105 milioni di euro originariamente previsti per il Bando.

Il finanziamento di questi ulteriori 3 progetti pilota, classificati rispettivamente al 5°, 6° e 10° posto della graduatoria definitiva, è stato decretato dalla competente Direzione Generale in seguito alle pronunce giurisprudenziali favorevoli relative ai ricorsi presentati. Inoltre, con decreto ministeriale a firma del ministro Urso del 16 febbraio 2024, sono state destinate al Bando risorse per ulteriori 66.235.390,72 euro a valere dal “Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020”: ciò ha consentito il finanziamento di successivi 7 “Progetti pilota” ritenuti idonei dalla graduatoria definitiva, portando a 10 il numero delle progettualità assegnatarie di risorse da parte del Mimit nell’anno in corso. Si tratta dei progetti pilota:

– “Smart Arena” di Lamezia Europa S.p.a. (Calabria);

– “Basilicata Paesaggio Umano Sostenibile” di Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale S.c.a.r.l. (Basilicata);

– “Capitanata in Transizione” della Provincia di Foggia (Puglia);

– “Cultural Hub delle Aci” del Patto Territoriale delle Aci (Sicilia);

– “Identità, Innovazione, Irretire” dell’Agenzia di Sviluppo delle Madonie (Sicilia);

– “SALento d’AmarE” della Provincia di Lecce (Puglia)

– “Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile” del Patto Territoriale della provincia di Benevento S.c.a.r.l. (Campania).

Si riportano a seguire le tematiche e gli obiettivi dei progetti pilota assegnatari di risorse nell’anno in corso:

“PADOVA NEXT GENERATION Digitalizzazione e mobilità sostenibile nella Bassa Padovana”, PROVINCIA DI PADOVA

Il Progetto Pilota “Padova Next Generation” ha come obiettivo la digitalizzazione e l’innovazione delle P.A. coinvolte, attraverso il potenziamento della connettività, dei servizi digitali in cloud e la cybersecurity e lo sviluppo del turismo sostenibile e della mobilità lenta nei comuni aderenti al Patto Territoriale della Bassa Padovana, attraverso la realizzazione di nuovi itinerari turistici e la valorizzazione del sistema delle ciclabili.

Gli interventi del Progetto Pilota (5 di natura pubblica e 15 di natura privata) riguardano le tematiche della competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata e della valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile.

L’obiettivo del Progetto Pilota “Sistema Etruria” è la trasformazione dei “luoghi ai margini” in “nuovo centro”, luoghi di sperimentazione sociale, laboratorio unico di innovazione che produce un nuovo modello di sviluppo sostenibile e di rigenerazione dei borghi alternativo alle aree metropolitane. Si intende con “luoghi ai margini” le parti del territorio dell’Umbria occidentale e della Toscana sud-orientale che l’ottica di compartimentazione regionale ha relegato a “terre di confine”, ambienti destinati ad un lento spopolamento a causa dell’attrattiva esercitata dalle aree metropolitane di Roma e Firenze. Gli interventi del Progetto Pilota (10 di natura pubblica e 31 di natura privata) riguardano le tematiche della valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile e della riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne.

L’obiettivo del Progetto Pilota “Appennino Modenese A-Mo”, è il miglioramento dell’attrattività dell’Appennino modenese, della parte meridionale della provincia di Modena, rispetto alla crescente domanda del settore del cicloturismo e alle opportunità della transizione digitale e la creazione di forti “effetti di rete”. In particolare, mira al consolidamento delle PMI del sistema agroalimentare locale, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale e la valorizzazione sostenibile delle risorse naturali, culturali e turistiche dell’area e attraverso il collegamento virtuale e fisico dell’area ai grandi itinerari cicloturistici europei, nazionali e regionali.

Gli interventi del Progetto Pilota (2 di natura pubblica e 11 di natura privata) riguardano le tematiche della valorizzazione delle risorse naturali, culturali e della competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata.

Il Progetto Pilota “SMART ARENA” ha come obiettivo la creazione di moderne ed innovative infrastrutture materiali ed immateriali, mediante le quali superare le carenze dell’area sviluppando una radicale trasformazione digitale, attraverso la realizzazione di una “Arena” nella quale imprese, enti pubblici e gli stessi cittadini, possano operare e crescere, sostenuti ed incentivati dalle più moderne tecnologie ICT, informatiche e digitali. Gli interventi del Progetto Pilota (1 di natura pubblica e 30 di natura privata) riguardano le tematiche della competitività del sistema produttivo e della riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne.

Il Progetto pilota “Basilicata Paesaggio Umano Sostenibile – Identità e reti di integrazione della Basilicata Nord Occidentale” persegue l’obiettivo dello sviluppo della risorsa turistico-culturale, in raccordo con concetti di sostenibilità, identità ed autenticità. Gli strumenti sono individuati nella messa a sistema del tessuto storico-culturale, mobilitando tutti i portatori pubblici e privati interessati; nella valorizzazione, connessione e rifunzionalizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico ed antropologico esistente lungo l’asse territoriale prescelto; nella costruzione di reti relazionali tra i nodi culturali interni all’ambito territoriale della proposta e tra questi e nodi esterni, nazionali e/o europei.

Gli interventi del Progetto Pilota (20 di natura pubblica e 23 di natura privata) riguardano le tematiche della valorizzazione delle risorse naturali, culturali e della competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata.

Il Progetto pilota “Capitanata in Transizione”, persegue l’obiettivo di incrementare la competitività del sistema Capitanata, puntando su un modello legato all’innovazione e alla sostenibilità ambientale per contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione delle aree interne, focalizzandosi sulle potenzialità inespresse del territorio con una conseguente programmazione strategica per lo sviluppo delle produzioni agro- alimentari, di tecnologie innovative di eco design, di produzioni basate sulla circolarità delle risorse e dei flussi turistici. Gli interventi del Progetto Pilota (9 di natura pubblica e 43 di natura privata) riguardano le tematiche della transizione ecologica e della competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata.

Il Progetto Pilota “Cultural Hub delle Aci” ha come obiettivo lo sviluppo locale del territorio del Patto Territoriale delle Aci, a forte antropizzazione e a specializzazione rurale prossimo alla città di Catania e parte della sua area metropolitana, mirando ad una convergenza fra capacità e funzioni urbane e rurali, con una specifica attenzione allo sviluppo di funzioni culturali connesse alla rigenerazione urbana delle “piccole città” del territorio. Gli interventi del Progetto Pilota (7 di natura pubblica e 7 di natura privata) riguardano le tematiche della valorizzazione delle risorse naturali – culturali – del turismo sostenibile e destagionalizzato e della riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne.

Il Progetto pilota “Identità, Innovazione, Irretire” persegue l’obiettivo di migliorare l’offerta turistico culturale del territorio, nel quadro della ricerca di una maggiore competitività sul mercato turistico e al contempo incrementare le opportunità di reddito. L’obiettivo è la rigenerazione dei centri storici ed i nuclei abitati, onde evitare consumo di nuovo suolo, e il supporto all’incremento quantitativo e qualitativo dell’offerta ricettiva extralberghiera e di strutture complementari alle attività turistiche. Gli interventi del Progetto Pilota (22 di natura pubblica e 41 di natura privata) riguardano le tematiche della valorizzazione delle risorse naturali, culturali e della autoimprenditorialità.

Il Progetto Pilota “SALento d’AmarE” ha l’obiettivo di favorire la vitalità economica di attrattori naturali, culturali, turistici ed economici (torri costiere, parchi ed aree protette, aree mercatali e fieristiche, zone artigianali e/o industriali comunali, siti di archeologia industriale) dei Comuni salentini mediante il recupero e la valorizzazione e lo sviluppo di una economia basata sulla filiera breve di prodotti e servizi, centrata sulle vocazioni locali e sull’identità territoriale legata ad una peculiarità storico-rurale e geografica e sul tessuto imprenditoriale agricolo, artigianale ed industriale prevalentemente composto da PMI. Gli interventi del Progetto Pilota (30 di natura pubblica e 7 di natura privata) riguardano le tematiche della competitività del sistema produttivo e della valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile.

Il Progetto Pilota “Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile”,” ha l’obiettivo di aiutare il territorio ad agganciare la transizione digitale ed ecologica, attraverso interventi pubblici e privati che, pur operando in settori differenti, hanno caratteristiche di complementarità e contribuiscono alla creazione di uno sviluppo complessivo del tessuto imprenditoriale e la valorizzazione delle bellezze naturalistiche. L’iniziativa del Patto si inserisce in una fase temporale in cui l’area della provincia di Benevento, è interessata da importanti interventi infrastrutturali, individuati come prioritari dal PNRR tra i quali l’Alta Velocità/Alta Capacità Napoli Bari e la Diga di Campolattaro. Gli interventi del Progetto Pilota (4 di natura pubblica e 16 di natura privata) riguardano le tematiche della valorizzazione delle risorse naturali, culturali e della competitività del sistema produttivo.

Fonte: Ministero delle imprese e del Made in Italy