Militari: sanzioni disciplinari possibili anche dopo assoluzione penale

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1523 del 25 febbraio 2026, ha confermato che un militare può essere soggetto a sanzioni disciplinari anche se assolto in sede penale con la formula “perché il fatto non sussiste”. La corte ha precisato che l’assoluzione penale riguarda solo l’integrazione degli elementi costitutivi del reato, senza escludere la materialità delle condotte o la loro rilevanza disciplinare.

Il caso riguarda un ufficiale assolto per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio, sia intenzionale sia colposo, ma la cui negligenza professionale nell’aver delegato atti senza titolo è stata ritenuta scusabile. Il Consiglio ha sottolineato che l’articolo 653 c.p.p. vincola l’amministrazione solo quando la sentenza penale accerta completamente l’insussistenza dei fatti. In assenza di un accertamento totale, il procedimento disciplinare può valutare autonomamente i comportamenti rilevanti per le norme di servizio e disciplinari.

In sostanza, il giudizio penale e quello disciplinare sono autonomi: lo stesso fatto può essere considerato lecito penalmente, ma illecito sotto il profilo disciplinare.