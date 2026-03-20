Militari: sanzioni disciplinari possibili anche dopo assoluzione penale

Militari: sanzioni disciplinari possibili anche dopo assoluzione penaleAGEL 20 Marzo 2026, di Redazione
Il Consiglio di Stato chiarisce che l’assoluzione in sede penale non impedisce l’irrogazione di provvedimenti disciplinari se rimangono accertati comportamenti negligenti.
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