MiC: Nuova edizione del Piano per l’Arte Contemporanea 2022-2023

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con un budget di 3 mln. di euro, lancia il PAC 2022-2023 – Piano per l’Arte Contemporanea, l’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano.

Così il Direttore Generale Creatività Contemporanea, Onofrio Cutaia: “Con questa nuova edizione del PAC, prosegue l’impegno della Direzione Generale nel sostenere progetti che permettano ai musei e ai luoghi della cultura italiani di ampliare le collezioni pubbliche e aprirsi ai vari linguaggi dell’arte contemporanea, con l’obiettivo di arricchire l’offerta per i visitatori con opere esistenti o di nuova produzione”.

Il PAC2022-2023 supporta e incoraggia la qualità e la continuità dell’incremento delle collezioni pubbliche d’arte contemporanea, oltre che tramite il finanziamento di acquisizioni, anche attraverso il sostegno alla produzione di nuove opere, all’acquisizione di collezioni e archivi legati al contemporaneo e alla valorizzazione di donazioni già ricevute dai luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Potranno partecipare tutti i musei e i luoghi della cultura pubblici italiani, compresi quelli dotati di autonomia organizzativa e di bilancio, anche costituiti in forma di fondazione, istituzione e azienda speciale, purché dotati di una collezione pubblica a cui destinare le acquisizioni e le produzioni realizzate, così come i soggetti privati senza scopo di lucro gestori dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. I proponenti dovranno dimostrare una chiara programmazione, a medio e lungo termine, nel campo dell’arte e della creatività contemporanee.

Le proposte del PAC2022-2023 dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Portale Bandi della DGCC secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico e le tempistiche che saranno comunicate a partire dal 24 marzo 2023 in questa pagina.

Scadenza per l’invio delle proposte: 10 maggio 2023 ore 15.

PAC2022-2023 – Decreto Direttoriale n. 50 del 09.03.2023

PAC2022-2023 – Avviso pubblico

Fonte: Ministero della Cultura