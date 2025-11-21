MiC lancia “Cultura Cresce”: fondi e sostegno per creatività e territorio

Il Ministero della Cultura ha presentato questa mattina l’avviso pubblico “Cultura Cresce”, un’iniziativa che destina oltre 151 milioni di euro alle imprese culturali e creative del Mezzogiorno, nell’ambito del Programma Nazionale Cultura 2021-2027. L’obiettivo è rafforzare il settore e promuovere nuove opportunità di crescita economica e occupazionale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il fondo sostiene sia le imprese già consolidate sia quelle emergenti, incluse le realtà sociali e del Terzo settore, favorendo l’innovazione, la competitività e la valorizzazione dei territori. Le domande di partecipazione, gestite da Invitalia, si apriranno il 10 dicembre 2025 e saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse.

Secondo il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, “Cultura Cresce” punta a far emergere le potenzialità locali e a dare nuovo impulso alle generazioni più giovani, ai mestieri e alle idee che mantengono viva la cultura del Sud. La misura rientra nel quadro del Piano Olivetti e delle politiche di coesione territoriale, confermando il ruolo strategico della cultura nello sviluppo sostenibile e nella diplomazia culturale internazionale dell’Italia.

Il Sottosegretario Lucia Borgonzoni e il Direttore Generale Angelo Piero Cappello hanno sottolineato come l’iniziativa rappresenti una nuova linfa per il settore, rafforzando le competenze, i linguaggi creativi e le opportunità di lavoro, mentre Nicola Macrì, Autorità di Gestione del PN Cultura, ha evidenziato il carattere unico del programma italiano finanziato con fondi FESR dedicati interamente alla cultura.

Fonte: MIC