MiC: alla scoperta della Biblioteca della Badia di Cava de’ Tirreni

Prosegue il viaggio virtuale alla scoperta delle 46 biblioteche dello Stato, grazie a una serie di reportage online sui canali social del Ministero della Cultura.

Arriviamo alla Biblioteca statale del Monumento nazionale Badia Cava che ha sede nell’Abbazia benedettina della Santissima Trinità di Cava, fondata nel 1011 in provincia di Salerno, che custodisce un archivio considerato tra i più importanti dell’Italia meridionale per via dei preziosi documenti conservati, risalenti al periodo medievale; uno dei più antichi, la Bibbia visigotica del IX sec d.C., venne portato nella Biblioteca dall’antipapa Gregorio VIII, esiliato nel 1121 da Papa Callisto II, un documento privo di miniature che ritraggono soggetti umani, ma con un apparato decorativo di rilievo: “Di certo vi lavorarono più mani, 4 o 5 scribi, ma l’unico che si è firmato è ‘Danila’, spiega nel video Michele Petruzzelli, l’abate della Biblioteca, al di sotto della cornice arricchita da arabeschi, compare la firma dello scriba ‘Danila Scriptor’”.

Altro documento di pregio è il ‘De Septem Sigillis’ dove, in una delle miniature presenti, è raffigurato l’abate Balsamo con un monaco, Benedetto da Bari, autore del codice, redatto nel XIII sec d.C. “Il monaco, spiega Petruzzelli, sta offrendo il volume all’abate ed è raffigurato con due teste: una che lo ritrae giovane e imberbe e l’altra da vecchietto con barba e capelli grigi, a testimonianza che ha iniziato il lavoro da giovane e sta consegnando da anziano, il lavoro di tutta una vita”. Ma la Biblioteca conserva anche 15mila pergamene di vario contenuto: atti notarili, pubblici, privati, bolle pontificie e vescovili relativi a donazioni, vendite, concessioni, testamenti: la più antica risale al 792 d.C. e riporta un istituto del diritto longobardo, la Morgengabe, o dono del mattino, il regalo che secondo il rito longobardo il marito faceva alla moglie il giorno dopo la prima notte di nozze, una dote costituita a favore della moglie.

Il documentario sulla Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia Cava è online sul profilo Instagram @bibliotecheditalia Info su cultura.gov.it/bibliotecheditalia

Fonte: MIC