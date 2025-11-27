Messina, l’imposta di soggiorno diventa digitale: presentato a Palazzo Zanca il portale PayTourist

Il Comune di Messina ha presentato ufficialmente a Palazzo Zanca PayTourist, la nuova piattaforma digitale destinata alla gestione dell’imposta di soggiorno. Lo strumento, che punta a modernizzare e semplificare gli adempimenti fiscali, è stato illustrato dal Sindaco Federico Basile, affiancato dagli Assessori Roberto Cicala (Tributi) ed Enzo Caruso (Turismo), e dal Direttore Generale Salvo Puccio.

La presentazione, cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle strutture ricettive, ha incluso una dimostrazione online delle funzionalità del portale, dalla registrazione all’inserimento dei dati, fino alla consultazione dei risultati.

Il Sindaco Federico Basile ha rimarcato come la digitalizzazione dell’imposta sia una risposta all’espansione del settore turistico in città.

“Il turismo, nella città, è in rilancio ed espansione, le presenze non dipendono soltanto dall’arrivo delle navi da crociera, ma dall’organizzazione di numerosi eventi e dal desiderio dei turisti di visitare Messina,” ha spiegato Basile, pur evidenziando la persistente carenza di strutture ricettive.

PayTourist, oltre a rispettare la normativa vigente, offre agli operatori economici un sistema più snello e accessibile da qualsiasi postazione.

L’Assessore ai tributi Cicala, ha confermato che la piattaforma servirà non solo a monitorare l’imposta di soggiorno, ma anche a raccogliere informazioni utili per un’offerta turistica e variegata, previsto un periodo di “rodaggio” per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, mentre i nuovi operatori potranno registrarsi direttamente su PayTourist.

Fonte: comune di Messina