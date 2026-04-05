LUME, la piattaforma che misura l’anima sostenibile della cultura

Nel panorama delle politiche culturali italiane ed europee, la sostenibilità non è più un tema di nicchia. Fondi PNRR, bandi europei, bilanci sociali e rendicontazioni ai finanziatori pubblici e privati chiedono sempre più spesso alle organizzazioni culturali di dimostrare, con dati precisi e indicatori verificabili, il proprio impatto ambientale e sociale. Rispondere a questa domanda non è semplice: mancano spesso gli strumenti, le competenze metodologiche e il tempo per raccogliere i dati giusti nel modo giusto.

È in questo contesto che nasce LUME, una piattaforma digitale pensata specificamente per le organizzazioni culturali — teatri, festival, musei, enti di promozione territoriale, associazioni di audience development — che vogliono misurare, comprendere e migliorare il proprio impatto in modo sistematico, comparabile e operativamente sostenibile.

UNA RISPOSTA ALLA CRESCENTE DOMANDA DI ACCOUNTABILITY CULTURALE

L’accountability nel settore culturale è diventata una priorità strutturale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha destinato risorse significative alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla rigenerazione degli spazi, ma ha anche introdotto requisiti di rendicontazione che impongono alle organizzazioni beneficiarie di documentare non solo la spesa, ma anche l’impatto prodotto. Analoga logica guida i programmi europei come Europa Creativa, Horizon Europe e i fondi strutturali.

Eppure, come rilevato da ricerche recenti condotte nell’ambito della cooperazione culturale europea, meno di un terzo delle organizzazioni culturali italiane dispone di un sistema strutturato per la raccolta e l’analisi di indicatori di impatto. La maggior parte ricorre a strumenti generici — fogli di calcolo, report narrativi — che non consentono confronti nel tempo né con altri soggetti del settore.

“Volevamo costruire qualcosa di utile davvero: non l’ennesimo questionario ESG adattato dal mondo aziendale, ma uno strumento pensato per chi fa cultura ogni giorno, con le sue specificità operative e i suoi pubblici.” — Melting Pro, co-fondatore di LUME

COME FUNZIONA LUME: TRE MODULI PER UN APPROCCIO INTEGRATO

La piattaforma è strutturata in tre componenti principali, ciascuno autonomo ma progettato per dialogare con gli altri, restituendo all’organizzazione una visione progressivamente più ricca del proprio profilo di sostenibilità.

Il primo modulo è la Dashboard completa, che offre una panoramica dell’impatto sociale e ambientale delle attività dell’ente. Non si tratta di una semplice raccolta di dati grezzi: LUME li organizza in indicatori chiari, comparabili nel tempo e tra progetti diversi, consentendo di impostare piani di miglioramento con priorità e azioni concrete. La dashboard diventa così uno strumento di gestione strategica, non solo di rendicontazione.

Il secondo modulo è l’Autovalutazione ESG, un percorso guidato di analisi qualitativa delle attività lungo le tre dimensioni — ambientale, sociale e di governance — che restituisce all’organizzazione una fotografia chiara: dove si trova, quali gap esistono rispetto alle proprie ambizioni e su quali fronti intervenire con priorità. La struttura guidata abbassa significativamente la barriera di accesso per chi non dispone di competenze specialistiche in rendicontazione non finanziaria.

Il terzo modulo è il Calcolatore dell’impronta carbonica, che consente di misurare con precisione le emissioni di CO₂ legate alle attività culturali — dagli spostamenti del pubblico e degli artisti, ai consumi energetici degli spazi, agli acquisti di materiali — e di pianificare strategie di riduzione basate su dati reali. Uno strumento particolarmente prezioso in vista degli obblighi europei di rendicontazione di sostenibilità che si estenderanno progressivamente anche al terzo settore e alle organizzazioni culturali di dimensioni medie.

IL RADICAMENTO TERRITORIALE: UN PUNTO DI FORZA PER I COMUNI

Per le amministrazioni locali che finanziano o sostengono attività culturali sul proprio territorio, LUME offre un vantaggio concreto e spesso sottovalutato: la possibilità di richiedere ai soggetti beneficiari rendicontazioni standardizzate e comparabili, superando la frammentazione degli attuali formati di reporting.

Un Comune che finanzia tre festival estivi, una stagione teatrale e un museo civico può, grazie a LUME, ottenere da ciascun soggetto un report strutturato sullo stesso schema, confrontare le performance di impatto nel tempo e comunicare ai propri cittadini — e ai propri finanziatori europei — l’effettivo contributo della politica culturale locale allo sviluppo sostenibile del territorio.

Le strategie di partnership che LUME mette a disposizione — tra organizzazioni culturali, enti locali e portatori di interesse territoriali — completano la piattaforma con strumenti operativi per ottimizzare risorse economiche e organizzative. Un tema cruciale in un contesto in cui la pressione sui bilanci comunali rende essenziale la capacità di massimizzare l’impatto di ogni euro investito nella cultura.

“La giustizia climatica e quella culturale non sono percorsi separati. LUME nasce dalla convinzione che la transizione ecologica debba essere anche una transizione culturale, e che le organizzazioni culturali abbiano un ruolo centrale da giocare.” — A Sud, co-fondatore di LUME

MELTING PRO E A SUD: VENT’ANNI DI COMPETENZE CONVERGENTI

LUME non è il prodotto di una start-up tecnologica, ma di due organizzazioni con radici profonde nell’ecosistema culturale e ambientale italiano. Melting Pro è una delle realtà più riconosciute a livello nazionale ed europeo nell’ambito dell’audience development e dell’engagement culturale. Da oltre vent’anni affianca teatri, musei, festival e istituzioni pubbliche nella costruzione di relazioni durature con i propri pubblici e nello sviluppo di processi organizzativi partecipati. A Sud è un’associazione di riferimento per la giustizia climatica e ambientale, con una lunga storia di percorsi formativi, strumenti di misurazione ecologica e supporto alla transizione verde di organizzazioni del terzo settore.

La convergenza tra le due esperienze — audience development da un lato, transizione ecologica dall’altro — ha generato un prodotto coerente con le reali esigenze del settore, sostenuto da un partenariato tecnico che include Next Adv Srl, Esedra Srl per SustainMe Hub e Dot Beyond Srl.

COME ACCEDERE A LUME

La piattaforma è accessibile tramite richiesta di demo gratuita e personalizzata. Il team di LUME accompagna ogni organizzazione in una prima sessione di scoperta dell’interfaccia, con un esempio di report e un’analisi delle funzionalità più rilevanti per il contesto specifico del soggetto richiedente.

Per le amministrazioni comunali che gestiscono politiche culturali e intendono integrare criteri di sostenibilità nei propri strumenti di programmazione e valutazione, LUME rappresenta un’opportunità concreta per innalzare la qualità della propria governance culturale, rispondere alle crescenti richieste europee di rendicontazione non finanziaria e costruire narrazioni di impatto credibili e documentate.

Per informazioni e prenotazione demo: https://lumeculturasostenibile.it/ — Sviluppato da Melting Pro e A Sud — Partner tecnici: Next Adv, SustainMe Hub, Dot Beyond