Limiti all’applicabilità della “Legge Foti” in appello: la Corte dei conti Sicilia esclude la regressione al primo grado

Limiti all’applicabilità della “Legge Foti” in appello: la Corte dei conti Sicilia esclude la regressione al primo gradoAGEL 30 Aprile 2026, di Redazione
La Sezione d’appello chiarisce che la nuova disciplina introdotta dalla legge deve coordinarsi con le regole del processo di secondo grado e con le preclusioni del codice di giustizia contabile, escludendo la possibilità di rinvio al primo giudice in assenza di espressa previsione normativa.
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