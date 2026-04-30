Limiti all’applicabilità della “Legge Foti” in appello: la Corte dei conti Sicilia esclude la regressione al primo grado

AGEL 30 Aprile 2026, di Redazione

La Sezione d’appello chiarisce che la nuova disciplina introdotta dalla legge deve coordinarsi con le regole del processo di secondo grado e con le preclusioni del codice di giustizia contabile, escludendo la possibilità di rinvio al primo giudice in assenza di espressa previsione normativa.

Articoli correlati
AGEL

Appalti pubblici, la Consulta boccia la Toscana: illegittimo il premio legato a un minimo salariale

AGEL

Corte costituzionale: illegittima la legge Toscana sui mutamenti di destinazione d’uso degli immobili

AGEL

Non è illegittima la norma sull’iscrizione all’albo dei riscossori per le società di progetto

AGEL

La Corte costituzionale respinge i ricorsi sulla cittadinanza: “Legittimo il nuovo requisito di effettività”

AGEL

Piani di riequilibrio e responsabilità del Sindaco: esclusa la colpa grave se manca la competenza tecnica specifica

Con la sentenza n. 8 del 3 marzo 2026, la Sezione d’appello della Corte dei conti per la Sicilia affronta il tema dell’applicabilità della cosiddetta “Legge Foti” nei giudizi pendenti in grado di appello, tracciando i limiti del suo inserimento nel sistema processuale vigente.

Il Collegio riconosce in linea di principio la possibilità di applicare la nuova disciplina, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 1 del 2026, ai procedimenti ancora pendenti. Tuttavia, sottolinea l’assenza di una disciplina transitoria e richiama la necessità di coordinare le nuove disposizioni sostanziali con le regole proprie del grado di giudizio, in ossequio al principio del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione.

In particolare, in sede di appello, l’applicazione della novella deve confrontarsi con i limiti derivanti dall’effetto devolutivo (art. 190 c.g.c.) e con le preclusioni assertive e istruttorie previste dagli artt. 193-195 del codice di giustizia contabile. A ciò si aggiunge il vincolo rappresentato dalla disciplina del rinvio al primo giudice (art. 199 c.g.c.), che non contempla l’ipotesi dello ius superveniens tra le cause di regressione.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte respinge l’istanza della difesa volta alla regressione del giudizio al primo grado, ritenendo tale soluzione non prevista dall’ordinamento processuale. Il Collegio precisa inoltre che non può attribuirsi valore di precedente, in senso contrario, a un’ordinanza richiamata dalla difesa, in quanto riferita a un giudizio di primo grado.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica