Licenziamento anticipato: la Corte di Cassazione chiarisce i limiti del diritto di difesa

AGEL 19 Marzo 2026, di Redazione

Secondo la Sezione Lavoro, il termine di cinque giorni per la contestazione disciplinare tutela il lavoratore e non serve al datore per ripensamenti; la sanzione è legittima solo se il dipendente ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 23576 del 20 agosto 2025, ha confermato l’illegittimità di un licenziamento intimato prima della scadenza del termine di cinque giorni previsto per la contestazione disciplinare. La pronuncia riguarda il caso di un dirigente che, trovandosi agli arresti domiciliari, aveva potuto inviare solo una comunicazione scritta al datore di lavoro, insufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

Secondo la Corte, il termine previsto dall’articolo 7, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori non è un mero intervallo per permettere al datore di lavoro di riflettere, ma uno strumento di tutela del lavoratore. Pertanto, la sanzione disciplinare può essere legittimamente irrogata prima della scadenza dei cinque giorni solo se il dipendente ha effettivamente potuto presentare tutte le proprie giustificazioni senza riserve.

Con questa decisione, la Suprema Corte sottolinea l’importanza del rispetto del diritto di difesa anche nelle condizioni più particolari, come la detenzione domiciliare, ribadendo i principi già espressi in precedenti sentenze del 2011 e del 2020.

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