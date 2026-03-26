L’assegnazione del grado superiore al militare cessato per infermità: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2049 del 12 marzo 2026, ha chiarito le condizioni per l’attribuzione del grado superiore al personale militare che cessa dal servizio per infermità. Secondo la sezione II, non basta il semplice riconoscimento che l’infermità sia dipendente da cause di servizio: è necessario che la lesione si sia manifestata durante l’impiego in attività operative o addestrative e che la commissione di avanzamento valuti le circostanze dell’evento.

Nel caso specifico, il militare aveva riportato una lesione che non aveva compromesso né l’arruolamento come ufficiale né lo svolgimento delle funzioni per oltre 30 anni, maturando regolarmente i periodi richiesti per gli avanzamenti di carriera. Per questo motivo, il diniego dell’attribuzione del grado superiore è stato considerato legittimo.

La sentenza ribadisce inoltre che il procedimento di avanzamento per infermità ha natura officiosa e costituisce una specie dei procedimenti di avanzamento disciplinati dal d.lgs. n. 66 del 2010. Ciò implica specifiche garanzie partecipative e motivazioni, con esclusione del preavviso di rigetto previsto dalla legge n. 241 del 1990.