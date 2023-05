La Regione Calabria favorisce l’accesso al digitale da parte della cittadinanza

È stato presentato questa mattina agli Ambiti territoriali il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” che mira a favorire l’alfabetizzazione digitale e l’accesso ai servizi offerti dalla Pubblica amministrazione ai cittadini che in genere hanno difficoltà a connettersi alla rete e ad usare ciò che è disponibile online, dalle informazioni alla possibilità di presentare domande e richieste.

L’ investimento è di 5 mln.e nel progetto saranno coinvolte 90.000 persone, è prevista l’attivazione di 114 punti di facilitazioni digitale in Calabria per accrescere le competenze digitali, per favorire l’uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle amministrazioni pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione. Il progetto è realizzato congiuntamente dagli assessorati Politiche sociali e Transizione digitale.

Per illustrare il progetto, la Regione ha organizzato un incontro tecnico alla Cittadella regionale: “Il progetto rientra nella strategia di investimenti sulla crescita digitale avviata dalla Regione Calabria, spiega l’Assessore con delega alla Transizione digitale Filippo Pietropaolo, e declina a livello regionale un’iniziativa del dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei ministri che punta a supportare le fasce della popolazione a rischio del digital divide. É un’ opportunità educativa per sviluppare le competenze digitali di base richieste per il lavoro, la crescita personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, vogliamo superare quella carenza di competenze digitali che rappresenta uno dei limiti per lo sviluppo della regione”.

