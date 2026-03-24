La Corte di Cassazione chiarisce chi è “incaricato di pubblico servizio”

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1126 del 2 ottobre 2025, ha stabilito un principio chiave in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Secondo la Corte, per determinare se una persona possa essere considerata “incaricata di pubblico servizio” non conta se l’ente di appartenenza sia pubblico o privato, né la forma del rapporto di lavoro. Ciò che rileva è la natura dell’attività concretamente svolta.

Nel caso esaminato, la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al direttore di un teatro di tradizione, concesso in uso dal Comune a una fondazione privata per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. La decisione annulla senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 7 novembre 2024, sottolineando l’importanza della funzione esercitata rispetto alla mera collocazione giuridica del soggetto.