La Corte dei Conti: perdita di valore provvisoria della partecipata non prova danno erariale

AGEL 4 Marzo 2026, di Redazione

Secondo la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, non basta un accertamento provvisorio in corso d’esercizio per configurare responsabilità amministrativa dei rappresentanti dell’ente locale

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, ha chiarito che la perdita di valore di una partecipazione societaria di un ente pubblico non può essere considerata definitiva se accertata solo provvisoriamente nel corso dell’esercizio. La pronuncia, del 13 gennaio 2026 (n. 15), riguarda il caso di un sindaco accusato di danno erariale per aver esteso il servizio di raccolta “porta a porta” su tutto il territorio comunale senza atti istruttori volti a valutare le risorse necessarie.

Secondo la Procura regionale, la decisione avrebbe provocato una diminuzione del valore della partecipazione comunale in una società interamente controllata dall’ente. Tuttavia, il Collegio ha osservato che non esistono documenti di bilancio o conti giudiziali che dimostrino la perdita definitiva di valore, né che tale perdita sia direttamente imputabile all’attivazione del servizio.

La Corte sottolinea che le perdite rilevabili a metà esercizio possono essere modificate nel corso dell’anno e, in alcuni casi, trasformarsi in risparmi. Nel caso specifico, infatti, il servizio esteso avrebbe comportato un risparmio di circa 800.000 euro. Di conseguenza, il collegio ha escluso la configurabilità del danno erariale basato su accertamenti provvisori.

