La Corte dei Conti: la regolarità dei conti richiede chiarezza e puntualità

AGEL 20 Marzo 2026, di Redazione

Anche senza ammanchi, un rendiconto può essere dichiarato irregolare se mancano trasparenza e rispetto delle scadenze.

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La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto ribadisce un principio fondamentale del giudizio di conto: la regolarità di una gestione pubblica non si valuta solo sulla presenza o meno di ammanchi, ma anche sulla completezza, chiarezza e tempestività della rendicontazione.

Secondo la Corte, il conto reso da un agente contabile deve consentire di collegare in modo certo e continuo le scritture elementari e generali con i fatti di gestione. Ritardi nei riversamenti, omissioni nella registrazione della giacenza iniziale o documentazioni riepilogative incomplete costituiscono profili di irregolarità, anche in assenza di danno concreto all’amministrazione.

Il principio espresso nella sentenza conferma che la sostanza della gestione pubblica non può prevalere sulla forma richiesta dalla normativa: l’agente contabile ha l’obbligo di garantire che il conto rappresenti pienamente l’andamento delle operazioni, rispettando termini e modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

Con questa decisione, la Corte dei Conti sottolinea l’importanza della trasparenza e della correttezza procedurale come criteri imprescindibili per l’approvazione dei rendiconti pubblici.

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