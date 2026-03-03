La Corte dei conti: il Comune non può trattenere le quote TARSU/TIA della Provincia

La sentenza n. 74673/2026 ribadisce che le somme tributarie spettanti alla Provincia restano esigibili anche se il Comune non le ha riscosse integralmente dai cittadini

La Sezione Giurisdizionale Campania della Corte dei conti, con la sentenza n. 74673 del 10 febbraio 2026, ha chiarito un principio fondamentale in materia di tributi ambientali: i Comuni non possono trattenere le quote di TARSU/TIA di spettanza provinciale.

Secondo la Corte, il credito della Provincia è certo, liquido ed esigibile, anche in caso di mancata riscossione completa da parte del Comune. La giurisprudenza contabile conferma così che le competenze dei Comuni nella gestione dei rifiuti non esonerano dall’obbligo di trasferire tempestivamente le somme dovute alla Provincia.

La decisione evidenzia inoltre che la giurisdizione contabile può verificare i rapporti di dare-avere tra pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla configurazione di responsabilità erariale diretta, sottolineando l’importanza della corretta gestione e rendicontazione dei fondi pubblici.

