La Corte costituzionale dà un anno al legislatore sul TFS degli statali

La Corte costituzionale ha richiamato il legislatore a intervenire sulle modalità di corresponsione del Trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici. Con l’ordinanza numero 25, depositata oggi, la Consulta ha evidenziato che, nonostante i precedenti richiami del 2019 e del 2023, non è ancora stato avviato un processo sostanziale per eliminare gradualmente i termini di dilazione e rateizzazione delle spettanze.

Le modifiche introdotte negli ultimi anni hanno avuto effetti limitati: da un lato, alcune categorie di lavoratori fragili possono ora ricevere l’intero TFS entro tre mesi dalla cessazione del servizio, dall’altro, il termine per la liquidazione sarà ridotto di tre mesi a partire dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, la Corte ha ribadito che la situazione resta in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione.

Un’eventuale cancellazione immediata dei termini comporterebbe infatti un impatto significativo sulle finanze pubbliche, rendendo subito esigibili tutte le spettanze. Per questo motivo, la Consulta ha deciso di rinviare la trattazione della questione al 14 gennaio 2027, concedendo al legislatore un anno per predisporre un intervento graduale e organico.