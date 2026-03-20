La Corte costituzionale conferma la pena per chi percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 35 depositata oggi, ha dichiarato legittima la pena prevista per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza. L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4/2019 punisce con la reclusione da due a sei anni chi, per ottenere il beneficio, fornisce documenti falsi o omette informazioni dovute.

Il giudice rimettente aveva sollevato dubbi sulla severità della sanzione, ritenendola sproporzionata rispetto ad altre pene per truffa o indebita percezione di fondi pubblici. La Corte ha invece escluso qualsiasi irragionevolezza, sottolineando che la norma riguarda un ambito circoscritto e che la pena minima di due anni non è di per sé eccessiva.

Inoltre, il confronto con altri reati simili non è ritenuto significativo: la sanzione più alta trova giustificazione nell’ampia diffusione e facilità di accesso al reddito di cittadinanza, richiedendo un deterrente efficace contro abusi.