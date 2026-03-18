La Cassazione tutela la privacy dei dipendenti: illegittimo il monitoraggio non autorizzato

La Corte di Cassazione, Sezione L, con la sentenza n. 24204 del 29 agosto 2025, ha ribadito il principio secondo cui i dati personali dei dipendenti relativi all’uso di internet, della posta elettronica e della telefonia non possono essere raccolti e categorizzati dal datore di lavoro senza rispettare precise procedure.

Secondo i giudici, anche nel caso di controlli finalizzati a verificare comportamenti illeciti, è necessario seguire le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori, nel testo precedente alle modifiche del 2015) e ottenere il consenso dei lavoratori, oltre a fornire le informative previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla privacy.

La violazione di queste regole, hanno sottolineato i giudici, configura una violazione dell’articolo 8 dello statuto dei lavoratori, che vieta indagini sulle opinioni e sulla vita privata dei dipendenti, anche se le informazioni raccolte non vengono utilizzate. La Corte ha così confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano del 2020, rigettando il ricorso del datore di lavoro.

Con questa pronuncia, la Cassazione rafforza la tutela della riservatezza sul lavoro, chiarendo che la tecnologia non può sostituire il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.