La Cassazione: nel pubblico impiego risarcimento per i contratti autonomi che nascondono lavoro subordinato

AGEL 3 Marzo 2026, di Redazione

Con l’ordinanza n. 21527/2025 la Suprema Corte ribadisce il diritto al “danno comunitario” quando una serie di incarichi autonomi maschera un rapporto subordinato. Nel settore pubblico, esclusa la conversione a tempo indeterminato, resta la tutela risarcitoria nel rispetto del principio di effettività sancito dalla Corte di Giustizia UE

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 21527 del 26 luglio 2025, ha riaffermato un principio di rilievo in materia di pubblico impiego contrattualizzato: quando una pluralità di contratti di lavoro autonomo viene utilizzata per dissimulare un effettivo rapporto di lavoro subordinato, al lavoratore spetta il risarcimento del cosiddetto “danno comunitario”.

La decisione, che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 4 maggio 2021, chiarisce che, nel settore pubblico, l’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto non comporta la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato. Tale possibilità è infatti esclusa dall’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Proprio questa differenza rispetto al lavoro privato giustifica il riconoscimento del risarcimento: il dipendente pubblico, a differenza del lavoratore privato, non beneficia della tutela rafforzata della stabilizzazione del rapporto. Per garantire l’effettività della protezione giurisdizionale, come richiesto dal diritto dell’Unione europea, deve quindi essere riconosciuto un ristoro economico.

La Suprema Corte richiama in particolare i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, anche con l’ordinanza del 12 dicembre 2013 (causa C-50/13), che impongono agli Stati membri di assicurare rimedi effettivi e dissuasivi contro l’abuso di contratti precari.

La pronuncia si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità e ribadisce che, nel pubblico impiego, la tutela contro l’abuso di rapporti formalmente autonomi ma sostanzialmente subordinati passa attraverso lo strumento risarcitorio, in coerenza con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

