La Cassazione conferma l’indennità per incarichi superiori nel personale scolastico

AGEL 5 Marzo 2026, di Redazione

La Corte di Cassazione stabilisce che gli assistenti amministrativi che svolgono funzioni di Direttore dei servizi generali e amministrativi ricevano un’indennità aggiuntiva al loro stipendio

Articoli correlati
AGEL

Corte di Cassazione: congedo per disabili, i festivi contano nel limite biennale

AGEL

Corte di Cassazione conferma licenziamento per giusta causa in caso di omissione di vigilanza

AGEL

Corte di Cassazione: reversibilità ai figli inabili solo se attività terapeutica rispetta i requisiti di legge

AGEL

La Corte costituzionale dà un anno al legislatore sul TFS degli statali

AGEL

Patente: la commissione medica deve motivare la riduzione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22800 del 7 agosto 2025, ha chiarito le modalità di corresponsione dell’indennità per il personale della scuola pubblica temporaneamente incaricato di funzioni superiori, come quelle di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DGSA).

Secondo la sentenza, l’assistente amministrativo che svolge queste mansioni ha diritto a un’indennità pari al differenziale tra il trattamento spettante a un direttore amministrativo di prima assunzione e il trattamento complessivo già percepito. L’importo comprende sia lo stipendio tabellare, proporzionato all’anzianità di servizio, sia la posizione economica acquisita ai sensi del contratto nazionale del 2008.

L’indennità va corrisposta in aggiunta al trattamento ordinario dell’assistente, garantendo che la somma totale da liquidare comprenda stipendio, posizione economica e indennità aggiuntiva. In questo modo, la Corte conferma il principio di equità economica per il personale scolastico che assume responsabilità superiori anche temporaneamente.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica