La Cassazione chiarisce: i lavoratori sono tutelati anche in caso di retrocessione dell’azienda

La Cassazione chiarisce: i lavoratori sono tutelati anche in caso di retrocessione dell’aziendaAGEL 19 Marzo 2026, di Redazione
La Sezione L della Corte conferma che l’articolo 2112 del Codice Civile si applica quando un’impresa torna al proprietario al termine di un contratto di affitto, garantendo continuità ai dipendenti
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