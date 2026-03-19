La Cassazione chiarisce: i lavoratori sono tutelati anche in caso di retrocessione dell’azienda

AGEL 19 Marzo 2026, di Redazione

La Sezione L della Corte conferma che l’articolo 2112 del Codice Civile si applica quando un’impresa torna al proprietario al termine di un contratto di affitto, garantendo continuità ai dipendenti

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23840 del 25 agosto 2025, ha stabilito che la disciplina a tutela dei lavoratori prevista dall’articolo 2112 del Codice Civile si applica anche nei casi di retrocessione di azienda al termine di un contratto di affitto.

Secondo la Sezione L, anche se cambia il titolare dell’impresa, i lavoratori continuano a beneficiare della protezione prevista dalla legge, a condizione che l’organizzazione aziendale resti sostanzialmente invariata. La norma mira a garantire continuità occupazionale ogni volta che vi sia un subentro nella gestione dei beni aziendali, indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato o dalla presenza di un vincolo contrattuale diretto tra il cedente e il cessionario.

La decisione conferma l’orientamento già espresso in precedenti sentenze, rafforzando la tutela dei dipendenti nelle operazioni di trasferimento e retrocessione aziendale.

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