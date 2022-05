La Bassa Bresciana rinasce con l’economia collaborativa

È un progetto in evoluzione quello della Fondazione Castello di Padernello, che dal 2005, grazie a una iniziativa pubblico-privata e al coinvolgimento delle persone che abitano la Bassa Bresciana ha recuperato e reso fulcro di turismo e cultura il Castello di Padernello, maniero del ‘400 diventato il cuore dello sviluppo dell’intero borgo di Padernello e di tutta la zona, in termini di sostenibilità sociale, economica ed ambientale. Con l’accesso al Bando Emblematico Maggiore 2020, assegnato dalla Fondazione Cariplo a settembre 2021, la Fondazione Castello di Padernello in collaborazione con l’Associazione Comuni delle Terre Basse, Cooperativa Cauto, Fondazione Cogeme Onlus, Connessioni Impresa Sociale e il patrocinio della Fondazione Italia Patria della Bellezza, ha ottenuto 1 mln. per “Generare Comunità” cioè dare spazio ad un’ economia collaborativa per lo sviluppo del territorio.

Il progetto è nato durante la pandemia, nella consapevolezza di voler rimettere al centro la socialità e “la bellezza, talento dell’Italia” come sottolineato dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza, le persone protagoniste dello sviluppo territoriale. Il fine del bando è far vivere meglio le persone dove vivono e lavorano, dove studiano e cercano lavoro con le famiglie e gli affetti più cari.

«Lo sviluppo, se non è condiviso con la comunità delle persone, sottolinea Domenico Pedroni presidente della Fondazione Castello di Padernello, non fa emergere i potenziali inespressi e non è sostenibile, bisogna incentivare questo cambiamento culturale e la comunità deve esserne protagonista».

Così Padernello si sta trasformando in un borgo artigiano rigenerando le vecchie pietre in scuole botteghe, luogo di formazione per i giovani nell’artigianato e di turismo esperienziale, così nasce l’iniziativa di una raccolta fondi per l’acquisto condiviso di Cascina Bassa, un cascinale adiacente al Castello di Padernello in cui creare le botteghe, sale per la formazione e, dal 2023, un albergo diffuso. Devolvendo la somma di 100 euro alla Fondazione Castello di Padernello, si riceve in cambio la possibilità di vivere un’esperienza unica a Padernello per 2 persone: un soggiorno speciale tra le storiche stanze del maniero, il Ponte San Vigilio, la colazione servita in Castello, il pernottamento.

«Nel modello di produzione basato sull’economia circolare, spiega Domenico Pedroni presidente della Fondazione Castello di Padernello tutto si trasforma e si auto-rigenera all’infinito, come in un processo naturale tutto viene rigenerato e mantenuto dalle persone della comunità. La Cascina Bassa sarà il luogo del recupero di antiche professioni artigiane e il nostro desiderio è che sia bene di tutti, una proprietà comune per la quale ogni individuo si senta parte del tutto».

Un’occasione condivisa per dare slancio al turismo dell’Associazione Comuni Terre Basse, sviluppando un’economia che punta molto anche sull’agricoltura di prossimità; con i progetti del Bando Emblematico si è creata una piattaforma di convergenza tra attori locali pubblici e privati che lavorano insieme per innescare nuove forme di economia e occupazione giovanile, tra cui il recupero di immobili di valore storico, la creazione di una rete di piste ciclopedonali per favorire la mobilità sostenibile, l’attivazione di un hub di servizi, la rivalorizzazione dei borghi in ambito rurale ed artigiano, la realizzazione di un festival di comunità in cui far incontrare abitanti, associazioni, realtà imprenditoriali della zona e far nascere dal basso nuove idee e nuovi progetti.

Per rendere concrete queste idee si sta curando e alimentando la rete dei comuni della Bassa Bresciana attraverso l’Associazione Comuni delle Terre Basse che recentemente ha visto l’acquisizione dei comuni di San Paolo, Borgo San Giacomo, Orzivecchi e Villachiara.

Questa operazione ha lo scopo di creare un sistema di valorizzazione condivisa dei territori e delle loro peculiarità e ricchezze, in linea con tale scopo, Fondazione Cogeme e Cooperativa Cauto stanno lavorando per una mappatura delle terre basse raccogliendo e mettendo in rete le associazioni, le attività artigianali, commerciali e imprenditoriali della zona. Si stanno catalogando gli immobili comunali, i luoghi di interesse come chiese, santelle, musei, cascine storiche, parchi e giardini e saranno anche mappate le reti di mobilità sostenibili, come la viabilità ciclo/pedonale, i punti di ricarica elettrica e le strutture ricettive come hotel, B&B, ristorazione, aree di sosta campeggi e camper, oltre ai vari servizi offerti dal pubblico e dal privato. INFO: info@castellodipadernello.it – www.castellodipadernello.it