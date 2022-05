Istituito il Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese

Il 3 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del 5 aprile 2022 firmato dalla Ministra Bonetti che istituisce il Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese presso il Dipartimento per le pari opportunità.

Il Sistema nazionale di certificazione della parità di genere rientra nella Missione 5 – Componente 1 del PNRR.

L’istituzione del Tavolo di lavoro permanente, dopo la pubblicazione della prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, rappresenta un ulteriore importante tassello per rendere sempre più concreto il sistema di certificazione della parità di genere.

Il Tavolo, attraverso approfondimenti, elaborazione di proposte e monitoraggio delle attività, concorre al funzionamento del sistema della certificazione della parità di genere, anche in comparazione con esperienze di altri Paesi e Organizzazioni internazionali. Inoltre, svolge un supporto all’Autorità politica e al Dipartimento per le pari opportunità per la valutazione dei risultati del sistema della certificazione della parità di genere alle imprese e fornisce all’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere le informazioni richieste sul funzionamento del sistema.

Il Tavolo di lavoro è formato da rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico. Ne fanno parte anche componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori ed esperti con competenze specifiche sulle politiche di genere.

Fonte: Dipartimento per le Pari Opportunità