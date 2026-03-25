Irregolarità elettorali: quando non incidono sul voto

AGEL 25 Marzo 2026, di Redazione

Il TAR Basilicata chiarisce che inesattezze procedurali non annullano le elezioni se non compromettono la libera espressione del voto

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Secondo la sentenza n. 97 del 5 marzo 2026, il TAR Basilicata ha stabilito che non tutte le irregolarità nelle elezioni giustificano l’annullamento del voto. Le inesattezze nella compilazione dei verbali o nella procedura, se non incidono sulla sincera e libera espressione della volontà degli elettori, non comportano conseguenze sostanziali sui risultati.

La giurisprudenza richiede la presenza di un pregiudizio concreto e dimostrabile per poter invalidare le operazioni elettorali. Il principio della “prova di resistenza” evidenzia come il bilanciamento tra legalità formale e volontà popolare privilegi la salvaguardia del voto effettivamente espresso. Anche fenomeni come la cosiddetta “scheda ballerina” necessitano di prove concrete per essere considerati rilevanti.

In sostanza, il TAR conferma che le elezioni non si annullano per mere irregolarità formali, ribadendo la priorità della volontà del corpo elettorale rispetto a vizi procedurali non sostanziali.

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