Irregolarità elettorali: quando non incidono sul voto

Irregolarità elettorali: quando non incidono sul votoAGEL 25 Marzo 2026, di Redazione
Il TAR Basilicata chiarisce che inesattezze procedurali non annullano le elezioni se non compromettono la libera espressione del voto
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