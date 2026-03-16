Irregolarità contabile: la Corte dei Conti chiarisce i limiti della gestione economale

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania – ha evidenziato chiaramente i principi di diritto che regolano la gestione della cassa economale negli enti locali, confermando l’irregolarità di un conto 2023 del Comune di S. Gregorio Magno.

La sentenza sottolinea che:

Il visto di regolarità amministrativo-contabile e la parifica del conto sono adempimenti imprescindibili per la validità del rendiconto. La coincidenza tra economo e responsabile del servizio finanziario non può sostituire tali atti, che devono garantire il controllo incrociato dei conti.

e la sono adempimenti imprescindibili per la validità del rendiconto. La coincidenza tra economo e responsabile del servizio finanziario non può sostituire tali atti, che devono garantire il controllo incrociato dei conti. Le spese devono essere limitate alle categorie previste dal regolamento e motivate, documentate e comprovate , rispettando i requisiti di non programmabilità, urgenza e riconducibilità all’attività istituzionale.

e , rispettando i requisiti di non programmabilità, urgenza e riconducibilità all’attività istituzionale. È vietata qualsiasi compensazione contabile che alteri la rappresentazione integrale e trasparente delle operazioni, così come ogni violazione dei principi di annualità e di corretto riporto a bilancio.

che alteri la rappresentazione integrale e trasparente delle operazioni, così come ogni violazione dei principi di annualità e di corretto riporto a bilancio. L’assenza della relazione degli organi di controllo interno costituisce un profilo di irregolarità autonomo e non surrogabile da altre verifiche contabili.

La Corte ribadisce che la gestione economale, pur semplificata rispetto alla procedura ordinaria di spesa, non può derogare ai principi di veridicità, completezza e trasparenza, e che l’agente contabile è personalmente responsabile di eventuali spese irregolari.

Con questa decisione, il Collegio definisce con precisione i confini giuridici della gestione economica negli enti locali, richiamando l’ineludibilità delle procedure e la rigorosa documentazione delle spese.