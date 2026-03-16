Irregolarità contabile: la Corte dei Conti chiarisce i limiti della gestione economale

AGEL 16 Marzo 2026, di Redazione

La Sezione Campania conferma che il rispetto delle procedure e dei regolamenti è vincolante, con responsabilità diretta dell’agente contabile per spese non autorizzate

Articoli correlati
AGEL

Imposta comunale sulla pubblicità: chiarimenti dalla Corte di Cassazione

AGEL

Esenzione ICI anche per più abitazioni contemporanee: confermata la regola

AGEL

Classificazione catastale dei consorzi di bonifica, chiarimenti dalla Cassazione

AGEL

TARI, il Comune può usare presunzioni se il contribuente non collabora

AGEL

Corte dei conti: principio di alterità imprescindibile nella rendicontazione pubblica

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania – ha evidenziato chiaramente i principi di diritto che regolano la gestione della cassa economale negli enti locali, confermando l’irregolarità di un conto 2023 del Comune di S. Gregorio Magno.

La sentenza sottolinea che:

  • Il visto di regolarità amministrativo-contabile e la parifica del conto sono adempimenti imprescindibili per la validità del rendiconto. La coincidenza tra economo e responsabile del servizio finanziario non può sostituire tali atti, che devono garantire il controllo incrociato dei conti.
  • Le spese devono essere limitate alle categorie previste dal regolamento e motivate, documentate e comprovate, rispettando i requisiti di non programmabilità, urgenza e riconducibilità all’attività istituzionale.
  • È vietata qualsiasi compensazione contabile che alteri la rappresentazione integrale e trasparente delle operazioni, così come ogni violazione dei principi di annualità e di corretto riporto a bilancio.
  • L’assenza della relazione degli organi di controllo interno costituisce un profilo di irregolarità autonomo e non surrogabile da altre verifiche contabili.

La Corte ribadisce che la gestione economale, pur semplificata rispetto alla procedura ordinaria di spesa, non può derogare ai principi di veridicità, completezza e trasparenza, e che l’agente contabile è personalmente responsabile di eventuali spese irregolari.

Con questa decisione, il Collegio definisce con precisione i confini giuridici della gestione economica negli enti locali, richiamando l’ineludibilità delle procedure e la rigorosa documentazione delle spese.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica