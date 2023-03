INPS: online la procedura unica per richiedere l’indennità per l’invalidità civile

L’INPS ha avviato una nuova procedura completamente digitale per richiedere l’indennità per invalidità civile: gli utenti interessati potranno utilizzare il nuovo sistema di trasmissione e validazione delle certificazioni interamente online. Tramite l’apposita sezione sul portale è possibile effettuare la trasmissione delle cartelle cliniche definendo la domanda senza che sia necessaria la visita perché le commissioni mediche sono autorizzate a definire i verbali sulla base della documentazione prodotta dal richiedente purché sia idonea ad una valutazione obiettiva; si punta a tagliare i tempi e la durata delle visite, che spesso sono reiterate sottoponendo i destinatari, già fisicamente o psicologicamente colpiti, a ripetuti accertamenti che spesso sono inutili ai fini del riconoscimento, la nuova procedura sarà l’unica funzionale alla lavorazione della richiesta di riconoscimento dell’indennità per l’invalidità civile: altre modalità, compresa la PEC, non verranno prese in considerazione.

La presentazione della documentazione che occorre produrre per permettere a INPS di accertare gli stati invalidanti viene semplificata attraverso la trasmissione digitale della documentazione; si potranno allegare le necessarie certificazioni direttamente sul portale (anche attraverso il medico certificatore o il patronato). Quindi, le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario, al fine di definire il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, sono autorizzate a definire i verbali sulla base della documentazione prodotta dal richiedente senza la necessità di chiamarlo a visita diretta a condizione che la documentazione allegata consenta una valutazione obiettiva.

Al seguente link un tutorial del servizio: Invalidità Civile – allegazione documentazione sanitaria – YouTube

Per le modalità di caricamento dei documenti si possono consultare i seguenti link:

messaggio n. 1060/2023 Portale Inps – Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa;

messaggio n. 3315/2021 Portale Inps – Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa modalità operative di caricamento e invio dei documenti.

Le stesse modalità sono state dettagliatamente specificate e ampliate dal messaggio n. 3574/2022 Portale Inps – Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa

Fonte: INPS